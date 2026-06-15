В Самаре продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме после взрыва газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа.

Жильцы дома не обращались в пункт временного размещения и уехали к родственникам.

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа, жильцы дома не обращались в пункт временного размещения и уехали к родственникам, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. В результате ЧП один человек погиб, 12 пострадали, из них двое госпитализированы. Повреждено 24 квартиры.

"По данным городского штаба, в ПВР на базе школы пострадавшие не обращались. По данным соцслужбы, жители уехали к родственникам. МЧС продолжает разбор завалов", - рассказали агентству в пресс-службе мэрии.