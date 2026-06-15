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В Самаре продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме после взрыва газа - РИА Новости, 15.06.2026
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07:55 15.06.2026
В Самаре продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме после взрыва газа

МЧС разбирает завалы в доме в Самаре после взрыва газа

© МЧС Самарской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© МЧС Самарской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа.
  • Жильцы дома не обращались в пункт временного размещения и уехали к родственникам.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа, жильцы дома не обращались в пункт временного размещения и уехали к родственникам, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. В результате ЧП один человек погиб, 12 пострадали, из них двое госпитализированы. Повреждено 24 квартиры.
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"По данным городского штаба, в ПВР на базе школы пострадавшие не обращались. По данным соцслужбы, жители уехали к родственникам. МЧС продолжает разбор завалов", - рассказали агентству в пресс-службе мэрии.
После разбора завалов власти собираются оценить техническое состояние дома и решить вопрос с порядком предоставления жилья, добавили в администрации.
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