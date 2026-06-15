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В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек - РИА Новости, 15.06.2026
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07:27 15.06.2026
В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек, 12 пострадали

© Фото : соцсетиПожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : соцсети
Пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре в пятиэтажном доме произошел пожар с переходом на верхние этажи из-за взрыва бытового газа.
  • Один человек погиб, 12 пострадали, двое из них госпитализированы.
  • Повреждено 24 квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа, 12 пострадали, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. 14 июня было известно о пяти пострадавших и семерых спасенных.
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"Погиб один человек, пострадало 12 человек, из них двое детей. Госпитализировано два человека. Остальным десяти пострадавшим после осмотра специалистами и оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение", - уточнили в пресс-службе мэрии.
Глава Самары Иван Носков сообщил, что в результате пожара повреждено 24 квартиры, для жителей на базе школы развернут пункт временного размещения. Дом отключен от газоснабжения и взят под охрану сотрудниками правоохранительных органов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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