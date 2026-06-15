РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга на сентябрь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре.
- В компании рекомендовали пассажирам включить уведомления в приложении для оперативного получения информации об открытии продаж
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, продажи откроются в самое ближайшее время после корректировки графика, сообщили РИА Новости в РЖД.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали об отсутствии у РЖД в онлайн-продаже билетов на поезда с юга на некоторые дни сентября.
"В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена", - прокомментировали в РЖД информацию о приостановке продаж билетов на некоторые поезда с юга.
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"В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться", - продолжили в компании.
В РЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовали включить уведомления в приложении "РЖД Пассажирам", чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда.
РЖД на лето назначили в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Кавминвод 149 пар поездов, в том числе 65 в Адлер, 43 - в Анапу, 24 - в Новороссийск, сообщала компания.
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