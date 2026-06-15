РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга на сентябрь

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре.

В компании рекомендовали пассажирам включить уведомления в приложении для оперативного получения информации об открытии продаж

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, продажи откроются в самое ближайшее время после корректировки графика, сообщили РИА Новости в РЖД.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали об отсутствии у РЖД в онлайн-продаже билетов на поезда с юга на некоторые дни сентября.

"В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена", - прокомментировали в РЖД информацию о приостановке продаж билетов на некоторые поезда с юга.

« "В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться", - продолжили в компании.

В РЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовали включить уведомления в приложении "РЖД Пассажирам", чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда.