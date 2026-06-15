Мир может скатиться в новую гонку вооружений, заявил глава МИД Белоруссии

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Мир может скатиться в новую гонку вооружений, которая станет для человечества последней, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

"К сожалению, геополитическая нестабильность в различных регионах и всевозможных проявлениях уже стала привычным фоном наших встреч", - добавил он.