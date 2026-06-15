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Мир может скатиться в новую гонку вооружений, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2026
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14:22 15.06.2026 (обновлено: 14:32 15.06.2026)
Мир может скатиться в новую гонку вооружений, заявил глава МИД Белоруссии

Рыженков: мир может скатиться в новую гонку вооружений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что мир может скатиться в новую гонку вооружений, которая станет для человечества последней.
  • Он отметил, что трагические события в Украине, на Ближнем Востоке, в Венесуэле и Иране подтверждают необходимость создания новой системы безопасности, основанной на равноправии, взаимном уважении и доверии.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Мир может скатиться в новую гонку вооружений, которая станет для человечества последней, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней", - сказал Рыженков в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава белорусского МИД отметил, что трагические события на Украине, на Ближнем Востоке, в Венесуэле и Иране подтверждают, что миру необходима новая система безопасности, основная на равноправии, взаимном уважении и доверии.
"К сожалению, геополитическая нестабильность в различных регионах и всевозможных проявлениях уже стала привычным фоном наших встреч", - добавил он.
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