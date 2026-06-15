Рейтинг@Mail.ru
Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в атомной сфере - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 15.06.2026 (обновлено: 15:03 15.06.2026)
Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в атомной сфере

Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии подписания документов после переговоров в Москве. 15 июня 2026
Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на церемонии подписания документов после переговоров в Москве. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии подписания документов после переговоров в Москве. 15 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительства России и Лаоса в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит в присутствии премьеров обеих стран.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Военнослужащие России и Лаоса провели тренировку по захвату террористов
11 июня, 05:17
 
В миреЛаосМихаил МишустинАлексей ЛихачевРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала