Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в атомной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительства России и Лаоса в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит в присутствии премьеров обеих стран.