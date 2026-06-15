Детективы от автора "Гарри Поттера" будут маркировать в России

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Книги из детективного цикла "Корморан Страйк", написанные автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.