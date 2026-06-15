Детективы от автора "Гарри Поттера" будут маркировать в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.
- В отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке из-за упоминаний наркотических средств, включены более 2,5 тысяч наименований.
- Среди них — четыре произведения из цикла "Корморан Страйк" автора Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Книги из детективного цикла "Корморан Страйк", написанные автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
"Литрес" удалит некорректные маркировки детских книг
12 мая, 17:49
В перечень включены уже более 2,5 тысяч наименований книг: в понедельник он пополнился на 178 пунктов. Среди изданий, требующих маркировки, оказались несколько книг из цикла "Корморан Страйк" автора Роберта Гэлбрейта - под таким псевдонимом пишет детективы Джоан Роулинг, автор известной серии книг о Гарри Поттере. Из восьми книг детективного цикла четыре истории - "Зов Кукушки", "На службе зла", "Дурная кровь" и "Смертельная белизна" подлежат маркировке.
Кроме того, в перечень вошли фантастический роман английского писателя Стивена Фрая "Как творить историю", книга главреда "Литературной газеты" Максима Замшева и роман "Влюбленная ведьма" самого издаваемого автора художественной литературы в России по итогам 2024 и 2025 годов Анны Джейн.
Ранее под действие закона уже попали книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.