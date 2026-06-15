"Деловая Россия" будет помогать компаниям выходить на биржу

Краткий пересказ от РИА ИИ «Деловая Россия» будет оказывать поддержку малым и средним компаниям, планирующим выйти на рынок капитала.

«Деловая Россия» будет сотрудничать с «СПБ биржей» для обеспечения компаний и инвесторов информацией о возможностях биржевой площадки.

Классическое кредитование компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства сжимается, поэтому бизнесу нужны альтернативные источники финансирования.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Деловая Россия" будет оказывать поддержку малым и средним компаниям, которые планируют выйти на рынок капитала, сообщили РИА Новости в организации.

Для этих целей " Деловая Россия " будет сотрудничать с " СПБ биржей " и обеспечивать эмитентов, в том числе потенциальных, и инвесторов максимальным объемом информации о возможностях многофункциональной биржевой площадки. Речь идет о торговле акциями, облигациями, производными инструментами и инструментами денежного рынка.

"Мы в "Деловой России" считаем, что публичный рынок капитала может в полной мере закрыть потребность бизнеса в средствах на развитие. И наша цель в партнерстве с "СПБ Биржей" - ускорить переход компаний, в том числе из сегмента МСП, к модели публичного размещения", - сказал глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.

По его словам, в текущих макроэкономических условиях классическое кредитование компаний, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, сжимается: доступ к заемным средствам ограничен, и чтобы не сворачивать инвестиционные программы, бизнесу нужны альтернативные "длинные" деньги.

"Нам важно объединить усилия с "Деловой Россией" по привлечению инвестиций в российские компании с помощью инструментов финансового рынка, то есть с помощью акций, облигаций, цифровых финансовых активов. Мы готовы двигаться дальше, чтобы привлекать инвестиции в российские компании", - добавил глава "СПБ биржи" Евгений Сердюков.