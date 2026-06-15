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"Деловая Россия" будет помогать компаниям выходить на биржу - РИА Новости, 15.06.2026
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00:26 15.06.2026 (обновлено: 00:27 15.06.2026)
"Деловая Россия" будет помогать компаниям выходить на биржу

"Деловая Россия" поможет малым и средним компаниям выйти на рынок капитала

© Fotolia / sergey_pСтопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Fotolia / sergey_p
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Деловая Россия» будет оказывать поддержку малым и средним компаниям, планирующим выйти на рынок капитала.
  • «Деловая Россия» будет сотрудничать с «СПБ биржей» для обеспечения компаний и инвесторов информацией о возможностях биржевой площадки.
  • Классическое кредитование компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства сжимается, поэтому бизнесу нужны альтернативные источники финансирования.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Деловая Россия" будет оказывать поддержку малым и средним компаниям, которые планируют выйти на рынок капитала, сообщили РИА Новости в организации.
Для этих целей "Деловая Россия" будет сотрудничать с "СПБ биржей" и обеспечивать эмитентов, в том числе потенциальных, и инвесторов максимальным объемом информации о возможностях многофункциональной биржевой площадки. Речь идет о торговле акциями, облигациями, производными инструментами и инструментами денежного рынка.
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"Мы в "Деловой России" считаем, что публичный рынок капитала может в полной мере закрыть потребность бизнеса в средствах на развитие. И наша цель в партнерстве с "СПБ Биржей" - ускорить переход компаний, в том числе из сегмента МСП, к модели публичного размещения", - сказал глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
По его словам, в текущих макроэкономических условиях классическое кредитование компаний, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, сжимается: доступ к заемным средствам ограничен, и чтобы не сворачивать инвестиционные программы, бизнесу нужны альтернативные "длинные" деньги.
"Нам важно объединить усилия с "Деловой Россией" по привлечению инвестиций в российские компании с помощью инструментов финансового рынка, то есть с помощью акций, облигаций, цифровых финансовых активов. Мы готовы двигаться дальше, чтобы привлекать инвестиции в российские компании", - добавил глава "СПБ биржи" Евгений Сердюков.
Президент РФ Владимир Путин в "майском указе" 2024 года поручил, чтобы капитализация фондового рынка РФ к 2030 году выросла не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. В настоящее время финансовые власти РФ работают над повышением привлекательности фондового рынка, в том числе для частных инвесторов.
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