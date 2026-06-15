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Корпус реактора установили на площадке блока № 5 АЭС "Куданкулам" в Индии - РИА Новости, 15.06.2026
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16:12 15.06.2026 (обновлено: 19:05 15.06.2026)
Корпус реактора установили на площадке блока № 5 АЭС "Куданкулам" в Индии

Росатом: корпус реактора установили на площадке блока № 5 АЭС "Куданкулам"

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус ядерного реактора установили в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока № 5 АЭС "Куданкулам" в Индии.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Корпус ядерного реактора установили в проектное положение на площадке строящегося с участием России энергоблока № 5 АЭС "Куданкулам" в Индии, сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".
"На блоке № 5 АЭС "Куданкулам" (Индия) установлен корпус реактора", — говорится в сообщении. Отмечается, что эта сложная операция была выполнена методом open top, при котором оборудование краном большой грузоподъемности устанавливается в здание реактора до возведения его купола.
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"Этот метод отработан российско-индийской командой на второй очереди сооружения АЭС "Куданкулам", — отмечается в сообщении.
Корпус реактора был изготовлен на заводе "Атоммаш" машиностроительного дивизиона "Росатома" в Волгодонске (Ростовская область). Общий вес корпуса реактора составляет около 300 тонн, его доставили на площадку сооружения АЭС "Куданкулам" в 2025 году. После установки корпуса реактора начнется монтаж основного оборудования реакторной установки.
Флагманский проект АЭС "Куданкулам" внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии, поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией, подчеркивал ранее президент России Владимир Путин. Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома, заявил Путин в июне нынешнего года на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума.
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