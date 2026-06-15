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Рогов прокомментировал удары ВСУ по мостам на юге Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2026
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20:58 15.06.2026
Рогов прокомментировал удары ВСУ по мостам на юге Херсонской области

Рогов назвал удары ВСУ по мостам в Херсонской области действиями террористов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ ведут себя как террористы, нанося удары по мостам на юге Херсонской области.
  • Он отметил, что Украина стремится нарушить гражданскую логистику.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. ВСУ ведут себя как террористы, нанося удары по мостам на юге Херсонской области для нарушения гражданской логистики, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ВСУ стремятся нарушить гражданскую логистику (в Херсонской области - ред.), кошмаря мирное население. Это методы террористов", - сказал Рогов.
Ранее в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что после массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. В частности, удары нанесены по мосту возле Чонгара и мосту, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.
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