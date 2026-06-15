Рогов прокомментировал удары ВСУ по мостам на юге Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. ВСУ ведут себя как террористы, нанося удары по мостам на юге Херсонской области для нарушения гражданской логистики, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.