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Богатыри-атлеты установили рекорд мира в Севастополе - РИА Новости, 15.06.2026
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12:18 15.06.2026 (обновлено: 12:33 15.06.2026)
Богатыри-атлеты установили рекорд мира в Севастополе

Российские атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье

© Сильнейшая нация мираАтлеты Давид Шамей и Дмитрий Логунов
Атлеты Давид Шамей и Дмитрий Логунов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Сильнейшая нация мира
Атлеты Давид Шамей и Дмитрий Логунов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атлеты Давид Шамей и Дмитрий Логунов установили мировой рекорд в парном силовом троеборье с результатом 1615 кг.
  • Рекорд установлен в рамках фестиваля силовых видов спорта «Евразийские игры — 2026» в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Богатыри-атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье в Севастополе, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
Рекорд установлен в рамках фестиваля силовых видов спорта "Евразийские игры – 2026".
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"Наибольший поднятый суммарный вес в упражнениях с результатом 1615 кг установили атлеты Давид Шамей (Белгород) и Дмитрий Логунов (Москва). Рекорд России и мира зафиксирован", – сказал Паллер.
В частности, по его словам, атлеты соревновались в трех дисциплинах: "Севастопольская тяга" - парная тяга треп-грифа параллельным хватом (минимальный вес 750 кг); подъем парного богатырского бревна (минимальный вес 180 кг) и поочередный подъем "Оси Аполлона" (минимальный вес 110 кг).
Паллер подчеркнул, что фестиваль собрал сильнейших атлетов России.
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