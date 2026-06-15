Богатыри-атлеты установили рекорд мира в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атлеты Давид Шамей и Дмитрий Логунов установили мировой рекорд в парном силовом троеборье с результатом 1615 кг.
- Рекорд установлен в рамках фестиваля силовых видов спорта «Евразийские игры — 2026» в Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Богатыри-атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье в Севастополе, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
Рекорд установлен в рамках фестиваля силовых видов спорта "Евразийские игры – 2026".
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"Наибольший поднятый суммарный вес в упражнениях с результатом 1615 кг установили атлеты Давид Шамей (Белгород) и Дмитрий Логунов (Москва). Рекорд России и мира зафиксирован", – сказал Паллер.
В частности, по его словам, атлеты соревновались в трех дисциплинах: "Севастопольская тяга" - парная тяга треп-грифа параллельным хватом (минимальный вес 750 кг); подъем парного богатырского бревна (минимальный вес 180 кг) и поочередный подъем "Оси Аполлона" (минимальный вес 110 кг).
Паллер подчеркнул, что фестиваль собрал сильнейших атлетов России.