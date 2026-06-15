Орловский губернатор рассказал о сбитой над регионом ракете "Фламинго"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью над Орловской областью сбили ракету «Фламинго».
- Два вражеских БПЛА и одна ракета были уничтожены силами ПВО, пострадавших и повреждений нет.
ТУЛА, 15 июн – РИА Новости. Ночью над Орловской областью сбили ракету "Фламинго", сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе оперативного совещания регионального правительства.
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"Сегодня ночью сбили ракету "Фламинго". Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам. Самолетом была эта ракета сбита", - сказал губернатор.
Клычков ранее сообщал, что ночью над Орловской области силами ПВО уничтожены два вражеских БПЛА и одна ракета. Повреждений и пострадавших нет.
Минобороны в понедельник заявило, что в ходе массированного удара поражен завод "Маяк" в Киеве, производящий стартовые ускорители для крылатых ракет "Фламинго".