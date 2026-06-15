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Орловский губернатор рассказал о сбитой над регионом ракете "Фламинго" - РИА Новости, 15.06.2026
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12:10 15.06.2026
Орловский губернатор рассказал о сбитой над регионом ракете "Фламинго"

Клычков: над Орловской областью ночью сбили ракету "Фламинго"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночью над Орловской областью сбили ракету «Фламинго».
  • Два вражеских БПЛА и одна ракета были уничтожены силами ПВО, пострадавших и повреждений нет.
ТУЛА, 15 июн – РИА Новости. Ночью над Орловской областью сбили ракету "Фламинго", сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе оперативного совещания регионального правительства.
«
"Сегодня ночью сбили ракету "Фламинго". Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам. Самолетом была эта ракета сбита", - сказал губернатор.
Клычков ранее сообщал, что ночью над Орловской области силами ПВО уничтожены два вражеских БПЛА и одна ракета. Повреждений и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьКиевАндрей Клычков
 
 
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