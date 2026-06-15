Определены сроки следующей короткой рабочей недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре из-за празднования Дня народного единства.
- День народного единства в этом году выпадает на среду, 4 ноября, и переносов дней отдыха не будет.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре, когда в стране будут отмечать День народного единства, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Следующая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что День народного единства в этом году выпадает на среду. По словам эксперта, поскольку праздник приходится на середину недели, а не на субботу или воскресенье, переносов дней отдыха не будет.
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