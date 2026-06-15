Определены сроки следующей короткой рабочей недели

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре, когда в стране будут отмечать День народного единства, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что День народного единства в этом году выпадает на среду. По словам эксперта, поскольку праздник приходится на середину недели, а не на субботу или воскресенье, переносов дней отдыха не будет.