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Определены сроки следующей короткой рабочей недели - РИА Новости, 15.06.2026
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00:07 15.06.2026 (обновлено: 00:16 15.06.2026)
Определены сроки следующей короткой рабочей недели

Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре из-за празднования Дня народного единства.
  • День народного единства в этом году выпадает на среду, 4 ноября, и переносов дней отдыха не будет.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре, когда в стране будут отмечать День народного единства, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Следующая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что День народного единства в этом году выпадает на среду. По словам эксперта, поскольку праздник приходится на середину недели, а не на субботу или воскресенье, переносов дней отдыха не будет.
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