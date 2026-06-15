ПВО уничтожила 74 украинских дронов над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 74 украинских беспилотника.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 74 украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18