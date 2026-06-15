Силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью над Тульской областью уничтожено 16 украинских беспилотников.
- Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью 16 украинских беспилотников над Тульской областью, опасность атаки БПЛА сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18