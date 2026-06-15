Силы ПВО за ночь сбили 123 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 123 украинских беспилотника.
- Беспилотники были уничтожены над несколькими областями России, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.
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