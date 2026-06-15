Силы ПВО уничтожили не менее 4188 украинских дронов за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За неделю ПВО России перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА.
- Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня — 766 и 798 единиц соответственно.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила не менее 4188 украинских БПЛА над территорией России за неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников было сбито 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 1 по 7 мая ПВО России всего перехватила не менее 3738 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18