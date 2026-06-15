Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк.
- Срок оплаты газа в рублях через российские банки продлили до 1 октября 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее этот срок истекал 1 июля.
Согласно указу, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2026 года.