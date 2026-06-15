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Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ - РИА Новости, 15.06.2026
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21:53 15.06.2026 (обновлено: 22:02 15.06.2026)
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Путин продлил разрешение оплачивать газ в рублях не только через Газпромбанк

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк.
  • Срок оплаты газа в рублях через российские банки продлили до 1 октября 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее этот срок истекал 1 июля.
Согласно указу, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2026 года.
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