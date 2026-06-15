Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время.
- Он отметил, что находится в постоянном контакте с Путиным, практически ежедневно общаясь с ним.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время для обсуждения возможных проблемных вопросов.
"В ближайшее время, мы договорились, мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии.
При этом глава белорусского государства заметил, что находится в постоянном контакте со своим российским коллегой. "Практически ежедневно (общаемся – ред.)", - сказал он.
"Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - пояснил Лукашенко.
Лавров накануне прибыл с рабочим визитом в Минске. Программой предусмотрены в том числе переговоры с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым как в узком, так и в широком формате.