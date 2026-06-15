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Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 15.06.2026
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11:15 15.06.2026 (обновлено: 12:12 15.06.2026)
Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным

Александр Лукашенко сообщил, что встретится с Владимиром Путиным

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время.
  • Он отметил, что находится в постоянном контакте с Путиным, практически ежедневно общаясь с ним.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время для обсуждения возможных проблемных вопросов.
"В ближайшее время, мы договорились, мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии.
При этом глава белорусского государства заметил, что находится в постоянном контакте со своим российским коллегой. "Практически ежедневно (общаемся – ред.)", - сказал он.
"Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - пояснил Лукашенко.
Лавров накануне прибыл с рабочим визитом в Минске. Программой предусмотрены в том числе переговоры с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым как в узком, так и в широком формате.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссия
 
 
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