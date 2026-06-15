Путин рассказал о значимости достигнутых в Пекине договоренностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил важность договоренностей, достигнутых в Пекине.
- Эти договоренности способствуют укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Достигнутые в Пекине договоренности имеют большое значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства между РФ и КНР, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпиня.
"Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.