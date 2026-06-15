Путин рассказал о значимости достигнутых в Пекине договоренностей

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Достигнутые в Пекине договоренности имеют большое значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства между РФ и КНР, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпиня.