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Путин рассказал о значимости достигнутых в Пекине договоренностей - РИА Новости, 15.06.2026
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10:38 15.06.2026 (обновлено: 10:43 15.06.2026)
Путин рассказал о значимости достигнутых в Пекине договоренностей

Путин: достигнутые в Пекине договоренности имеют значение для РФ и КНР

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил важность договоренностей, достигнутых в Пекине.
  • Эти договоренности способствуют укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Достигнутые в Пекине договоренности имеют большое значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства между РФ и КНР, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпиня.
"Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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