Обвинение запросило восемь лет заочно историку Тамаре Эйдельман*

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор запросила 8 лет колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении ложной информации о ВС России.

Также для нее запросили запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет.

Защита не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 8 колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Прошу… признать виновной… По совокупности преступлений… назначить окончательное наказание на срок 8 лет", - заявила прокурор в ходе прений сторон.

Также для Эйдельман * запросили запрет на 5 лет на администрирование сайтов.

Защита историка не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением.

Эйдельман* предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (части 2 и 4 статьи 354.1 УК РФ ) и публичном распространении заведомо ложной информации Вооруженных силах РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

По данным следствия, историк перед Днем Победы в 2024 году опубликовала на своем YouTube-канале видеозапись авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, она распространила через Telegram заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве

Минюст внес Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.