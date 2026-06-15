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Обвинение запросило восемь лет заочно историку Тамаре Эйдельман* - РИА Новости, 15.06.2026
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10:01 15.06.2026 (обновлено: 10:05 15.06.2026)
Обвинение запросило восемь лет заочно историку Тамаре Эйдельман*

Обвинение запросило 8 лет колонии заочно историку Эйдельман за фейки о ВС РФ

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор запросила 8 лет колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении ложной информации о ВС России.
  • Также для нее запросили запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет.
  • Защита не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 8 колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Прошу… признать виновной… По совокупности преступлений… назначить окончательное наказание на срок 8 лет", - заявила прокурор в ходе прений сторон.
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Также для Эйдельман* запросили запрет на 5 лет на администрирование сайтов.
Защита историка не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением.
Эйдельман* предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (части 2 и 4 статьи 354.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации Вооруженных силах РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.
По данным следствия, историк перед Днем Победы в 2024 году опубликовала на своем YouTube-канале видеозапись авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, она распространила через Telegram заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Минюст внес Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.
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