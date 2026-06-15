Обвинение запросило восемь лет заочно историку Тамаре Эйдельман*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор запросила 8 лет колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении ложной информации о ВС России.
- Также для нее запросили запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет.
- Защита не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 8 колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Прошу… признать виновной… По совокупности преступлений… назначить окончательное наказание на срок 8 лет", - заявила прокурор в ходе прений сторон.
Также для Эйдельман* запросили запрет на 5 лет на администрирование сайтов.
Защита историка не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением.
Эйдельман* предъявлено обвинение в реабилитации нацизма (части 2 и 4 статьи 354.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации Вооруженных силах РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.
По данным следствия, историк перед Днем Победы в 2024 году опубликовала на своем YouTube-канале видеозапись авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, она распространила через Telegram заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Минюст внес Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ