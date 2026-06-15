Спикер Заксобрания Приморья в День России вручил паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День России Антон Волошко, председатель Законодательного собрания Приморского края, вручил паспорта юношам и девушкам Кировского муниципального округа.
- Паспорта получили 24 человека.
- На центральной площади поселка Кировский прошли торжества, посвященные Дню России, включая гала-концерт фестиваля народного творчества «Моя Россия» и фестиваль русской кухни.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко в День России 12 июня вручил паспорта юношам и девушкам Кировского муниципального округа, сообщает региональный парламент.
"В День России председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко вручил паспорта юным жителям Кировского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Документы получили 24 человека. Волошко обратился с напутственными словами к юношам и девушкам, отметив, что вручение паспорта - это символ вступления во взрослую жизнь.
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"С этого момента вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Вместе с этим высоким званием на вас ложится большая ответственность… Это знак того, что отныне вы являетесь частью огромного народа, единой нации. Приморье - наш общий дом. Сегодня регион динамично развивается, и я уверен, что именно вам предстоит жить, работать и трудиться здесь, приумножая славу и богатство родного края. Хочу пожелать вам всегда быть достойными высокого звания гражданина России", - приводятся в сообщении слова Волошко.
На центральной площади поселка Кировский состоялись торжества, посвященные Дню России: прошел гала-концерт фестиваля народного творчества "Моя Россия", в том числе выступил академический хор кировского дома культуры под руководством Вячеслава Гаврилко. Также гости праздника посетили фестиваль русской кухни.
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12 июня, 19:07