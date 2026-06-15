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Спикер заксобрания Приморья пообещал поддержку Чугуевскому молокозаводу - РИА Новости, 15.06.2026
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05:45 15.06.2026
Спикер заксобрания Приморья пообещал поддержку Чугуевскому молокозаводу

Спикер заксобрания Приморья Волошко пообещал поддержку Чугуевскому молокозаводу

© Фото : Приморский парламент/TelegramПредседатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко посетил Чугуевский молокозавод «Усадьба».
  • Волошко пообещал поддержку для дальнейшего развития предприятия.
  • Чугуевский молокозавод производит 40 наименований натуральной молочной продукции и поставляет ее в магазины Приморского края и Хабаровска.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко посетил Чугуевский молокозавод и пообещал необходимую поддержку для развития предприятия, сообщает региональный парламент.
Волошко и глава Чугуевского муниципального округа Иван Щенев посетили Чугуевский молокозавод "Усадьба". Предприятие уже более 25 лет производит натуральную фермерскую молочную продукцию из сырья с собственной фермы в селе Цветковка, а также с фермерских хозяйств Приморского края.
"Сегодня мы убедились, что Чугуевский молокозавод - это современное, динамично развивающееся предприятие. Здесь производят качественную, натуральную продукцию из приморского молока, которая пользуется заслуженным спросом у жителей края. Это не просто завод - это десятки рабочих мест. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для дальнейшего развития предприятия: будь то модернизация производства или расширение линейки продуктов. Уверен, что у завода большое будущее", - приводятся в сообщении слова Волошко.
Сегодня предприятие производит 40 наименований продукции, не содержащей растительных жиров, в том числе сливочное масло и адыгейский сыр. В апреле запущена линия мороженого в вафельном стаканчике и рожке.
На заводе работают 62 человека. Технологический процесс практически полностью автоматизирован. Молоко проходит оценку качества в лабораторных условия, контроль по физико-химическим, микробиологическим показателям безопасности. Завод поставляет свою продукцию в магазины Приморского края и Хабаровска.
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