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В Хабаровске пенсионерка получила срок за подготовку теракта - РИА Новости, 15.06.2026
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03:46 15.06.2026 (обновлено: 10:58 15.06.2026)
В Хабаровске пенсионерка получила срок за подготовку теракта

В Хабаровске пенсионерка получила 19 лет колонии за подготовку теракта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 60-летняя хабаровчанка, научившаяся делать взрывчатку в домашних условиях и подготовившая теракт, приговорена к 19 годам колонии.
  • Пенсионерка привлекла к совершению теракта двух знакомых и изготовила зажигательное устройство, но совершить теракт не успела — ее задержали силовики.
  • Действия пенсионерки квалифицируются по ряду статей УК РФ, касающихся экстремистской и террористической деятельности.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. К 19 годам колонии приговорили 60-летнюю хабаровчанку, научившуюся делать взрывчатку в домашних условиях и подготовившую теракт, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Судом установлено, что пенсионерка нашла в Хабаровске цели для поджога или взрыва и привлекла к совершению теракта двух знакомых. Также она прошла обучение по изготовлению в бытовых условиях взрывчатки, зажигательных устройств и даже изготовила последнее. Совершить теракт 60-летняя женщина не успела, ее задержали силовики.
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"За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре региона.
Действия пенсионерки квалифицируются по части 2 статей 282.2 и 205.5 УКРФ (участие в деятельности экстремистской и террористической организации соответственно), части 1.1 статьи 205.1 (склонение лиц к совершению теракта), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), а также части 1 статьи 30, пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).
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