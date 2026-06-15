Житель Камчатки получил срок за дискредитацию ВС России

По данным следствия, осужденный размещал в соцсетях материалы с заведомо ложной информацией, подрывающей доверие к армии и госорганам, публиковал сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам. Уголовное дело расследовалось при поддержке УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД.

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, размещением материалов в интернете.