Житель Камчатки получил срок за дискредитацию ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Камчатки приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за публичную дискредитацию ВС РФ и разжигание межнациональной вражды.
- Осужденный размещал в соцсетях материалы с ложной информацией, подрывающей доверие к армии и госорганам, а также сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам.
- Суд запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, размещением материалов в интернете.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Суд приговорил 41-летнего жителя Камчатки к 2,5 годам колонии-поселения за публичную дискредитацию ВС РФ и разжигание межнациональной вражды, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По данным следствия, осужденный размещал в соцсетях материалы с заведомо ложной информацией, подрывающей доверие к армии и госорганам, публиковал сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам. Уголовное дело расследовалось при поддержке УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ) и пункту "а" части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, размещением материалов в интернете.
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4 декабря 2025, 16:38