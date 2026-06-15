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Житель Камчатки получил срок за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.06.2026
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02:21 15.06.2026
Житель Камчатки получил срок за дискредитацию ВС России

Житель Камчатки получил 2,5 года колонии за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Камчатки приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за публичную дискредитацию ВС РФ и разжигание межнациональной вражды.
  • Осужденный размещал в соцсетях материалы с ложной информацией, подрывающей доверие к армии и госорганам, а также сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам.
  • Суд запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, размещением материалов в интернете.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Суд приговорил 41-летнего жителя Камчатки к 2,5 годам колонии-поселения за публичную дискредитацию ВС РФ и разжигание межнациональной вражды, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По данным следствия, осужденный размещал в соцсетях материалы с заведомо ложной информацией, подрывающей доверие к армии и госорганам, публиковал сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам. Уголовное дело расследовалось при поддержке УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД.
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"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ) и пункту "а" части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, размещением материалов в интернете.
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