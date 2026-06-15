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Правительство внесло проект об исполнении федерального бюджета за 2025 год - РИА Новости, 15.06.2026
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14:56 15.06.2026
Правительство внесло проект об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Кабмин внес в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 г

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 год.
  • Бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей, доходы составили 37,283 триллиона рублей, расходы — 42,91 триллиона рублей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 год, следует из ее базы данных.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета страны за прошлый год по доходам в объеме 37,283 триллиона рублей (рост на 1,5% по сравнению с 2024 годом), по расходам - 42,91 триллиона рублей. Таким образом бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей (2,6% ВВП).
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Доходы были получены во многом благодаря ненефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво превышает три четверти всех поступлений, пояснял в прошлый четверг на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин. А это не только промышленное производство, но и сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, образование, медицина и еще многие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа, напомнил он.
Эти и другие достигнутые параметры остались в рамках запланированных величин и соответствуют тем задачам, которые президент России Владимир Путин ставил на 2025 год, говорил премьер-министр. В их числе – демографические вопросы, развитие экономики предложения, укрепление технологического суверенитета России, повышение глобальной конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и технологий, расширение собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры.
Именно эти цели были положены в основу госпрограмм и средний уровень достижения показателей по ним приблизился к 100%, отмечал Мишустин. При этом высокие результаты были по тем, что направлены на обеспечение доступным и комфортным жильем и комплексное развитие сельских территорий, а также в сфере образования и по другим госпрограммам социальной поддержки граждан, пояснял он.
Минфин России ранее отмечал, что в 2025 году продолжилась поддержка регионов: объем предоставленных межбюджетных трансфертов составил 3,9 триллиона рублей, что на 5,5% выше показателя 2024 года.
Кроме того, были проиндексированы социальные выплаты и пособия инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и другим получателям льгот, страховые пенсии, материнский капитал. Более 540 тысяч семей с детьми получили кредиты на реализацию программы улучшения жилищных условий, включая субсидирование процентной ставки льготной ипотеки. А единовременные выплаты на частичное погашение ипотеки получили порядка 109 тысяч многодетных семей.
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