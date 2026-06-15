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Участник "Времени героев" Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода - РИА Новости, 15.06.2026
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16:47 15.06.2026
Участник "Времени героев" Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода

Участник СВО и "Времени героев" Попенко стал советником главы Нижнего Новгорода

© Фото : Юрий Шалабаев/MAXУчастник специальной военной операции и программы "Время героев" Александр Попенко
Участник специальной военной операции и программы Время героев Александр Попенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Юрий Шалабаев/MAX
Участник специальной военной операции и программы "Время героев" Александр Попенко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник СВО и программы "Время героев" Александр Попенко стал советником главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева на общественных началах.
  • Александр Попенко предложил масштабировать работу центра военно-патриотического воспитания в Нижнем Новгороде, вовлекая школы.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что участник специальной военной операции и программы "Время героев" Александр Попенко стал его советником.
"На общественных началах моим советником стал участник СВО Александр Попенко. С Александром мы познакомились, когда он стал участником программы "Время героев", инициированной президентом Владимиром Путиным, и начал проходить стажировку в администрации Нижнего Новгорода", - написал Шалабаев в своем канале на платформе "Макс".
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Он рассказал, что стал работать с Александром в качестве его наставника и сразу увидел в нем настоящего патриота, человека с правильными ценностями и желанием приносить пользу. По словам главы города, за время обучения Александр глубоко погрузился в темы, которые для него по-настоящему важны, в частности, патриотическое воспитание молодежи.
"В Нижнем Новгороде мы создали хороший фундамент — центр военно-патриотического воспитания, работу которого Александр предложил масштабировать, в том числе вовлекая школы города", - отметил Шалабаев.
Мэр обратил внимание, что, по признаниям Попенко, для него не менее важно и то, что окружает человека каждый день.
"На город смотрит не как наблюдатель - чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма", – добавил Шалабаев.
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