Участник "Времени героев" Попенко стал советником мэра Нижнего Новгорода

Краткий пересказ от РИА ИИ Участник СВО и программы "Время героев" Александр Попенко стал советником главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева на общественных началах.

Александр Попенко предложил масштабировать работу центра военно-патриотического воспитания в Нижнем Новгороде, вовлекая школы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что участник специальной военной операции и программы "Время героев" Александр Попенко стал его советником.

"На общественных началах моим советником стал участник СВО Александр Попенко. С Александром мы познакомились, когда он стал участником программы "Время героев", инициированной президентом Владимиром Путиным, и начал проходить стажировку в администрации Нижнего Новгорода", - написал Шалабаев в своем канале на платформе " Макс ".

Он рассказал, что стал работать с Александром в качестве его наставника и сразу увидел в нем настоящего патриота, человека с правильными ценностями и желанием приносить пользу. По словам главы города, за время обучения Александр глубоко погрузился в темы, которые для него по-настоящему важны, в частности, патриотическое воспитание молодежи.

"В Нижнем Новгороде мы создали хороший фундамент — центр военно-патриотического воспитания, работу которого Александр предложил масштабировать, в том числе вовлекая школы города", - отметил Шалабаев.

Мэр обратил внимание, что, по признаниям Попенко, для него не менее важно и то, что окружает человека каждый день.