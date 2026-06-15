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Челябинская область отправила 55-й гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 15.06.2026
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14:18 15.06.2026 (обновлено: 14:19 15.06.2026)
Челябинская область отправила 55-й гуманитарный груз в зону СВО

Челябинская область отправила в зону СВО продукты питания и маскировочные сети

© Фото : Алексей Текслер/MAX55-й гуманитарный груз от Челябинской области в зону СВО
55-й гуманитарный груз от Челябинской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Алексей Текслер/MAX
55-й гуманитарный груз от Челябинской области в зону СВО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 55-й гуманитарный груз.
  • В состав груза вошли продукты питания, маскировочные сети, антидроновые одеяла, подушки, одеяла, письма солдатам, окопные свечи и другие вещи.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции юбилейный 55-й гуманитарный груз, в его составе в том числе продукты питания, маскировочные сети, антидроновые одеяла и вещи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, в ходе визита в Златоустовский городской округ 15 июня губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Текслер принял участие в отправке 55-го гуманитарного конвоя за ленточку.
"С начала специальной военной операции "Единая Россия" оказывает помощь фронту. Новую партию гуманитарного груза собрали при участии депутатов, предприятий региона и жителей Южного Урала. Сбор проходил в Челябинске на базе регионального отделения партии и в 49 местных отделениях, расположенных по всей области", - говорится в сообщении.
В состав очередной отправки вошли продукты питания, предметы первой необходимости, маскировочные сети, антидроновые одеяла, подушки, одеяла, письма солдатам, вещи, окопные свечи – в общей сложности 8 тонн груза, отмечают власти.
 
Надежные людиЧелябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскЕдиная Россия
 
 
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