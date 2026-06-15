Челябинская область отправила 55-й гуманитарный груз в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 55-й гуманитарный груз.
- В состав груза вошли продукты питания, маскировочные сети, антидроновые одеяла, подушки, одеяла, письма солдатам, окопные свечи и другие вещи.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции юбилейный 55-й гуманитарный груз, в его составе в том числе продукты питания, маскировочные сети, антидроновые одеяла и вещи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, в ходе визита в Златоустовский городской округ 15 июня губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Текслер принял участие в отправке 55-го гуманитарного конвоя за ленточку.
"С начала специальной военной операции "Единая Россия" оказывает помощь фронту. Новую партию гуманитарного груза собрали при участии депутатов, предприятий региона и жителей Южного Урала. Сбор проходил в Челябинске на базе регионального отделения партии и в 49 местных отделениях, расположенных по всей области", - говорится в сообщении.
В состав очередной отправки вошли продукты питания, предметы первой необходимости, маскировочные сети, антидроновые одеяла, подушки, одеяла, письма солдатам, вещи, окопные свечи – в общей сложности 8 тонн груза, отмечают власти.