Челябинская область отправила 55-й гуманитарный груз в зону СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции юбилейный 55-й гуманитарный груз, в его составе в том числе продукты питания, маскировочные сети, антидроновые одеяла и вещи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.