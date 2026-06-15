В Польше гражданина Белоруссии задержали за убийство российского художника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше погиб гражданин России, художник Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков).
- За убийство художника задержан гражданин Белоруссии недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске.
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Гражданин Белоруссии задержан в Польше за убийство российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает, сообщает издание wPolsce24.
"По неофициальной информации, задержанный мужчина - гражданин Белоруссии", - говорится в сообщении wPolsce24.
Уточняется, что подозреваемый был задержан недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске.