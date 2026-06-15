Рейтинг@Mail.ru
В Польше гражданина Белоруссии задержали за убийство российского художника - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 15.06.2026
В Польше гражданина Белоруссии задержали за убийство российского художника

В Польше гражданина Белоруссии задержали за убийство художника Скрепецкого

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше погиб гражданин России, художник Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков).
  • За убийство художника задержан гражданин Белоруссии недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске.
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Гражданин Белоруссии задержан в Польше за убийство российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает, сообщает издание wPolsce24.
Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Позже издание Podlaski.info сообщило, что убитым является Скрепецкий.
"По неофициальной информации, задержанный мужчина - гражданин Белоруссии", - говорится в сообщении wPolsce24.
Уточняется, что подозреваемый был задержан недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Польша в маниакальной поддержке Киева зашла слишком далеко, заявил Пушков
14 июня, 02:14
 
В миреБелоруссияПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала