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Убитым в Польше россиянином оказался художник Семен Скрепецкий - РИА Новости, 15.06.2026
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22:17 15.06.2026
Убитым в Польше россиянином оказался художник Семен Скрепецкий

Убитым в Польше россиянином оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий.
  • Его настоящее имя Роберт Кузовков.
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает издание Podlaski.info.
Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России.
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"Среди бела дня на автостоянке был застрелен 44-летний гражданин России. Убит Семен Скрепецкий - российский художник", - говорится в сообщении.
По данным издания, убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги на территории одного из крупных жилых комплексов.
"Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на оперативную реанимацию, предпринятую медицинскими службами, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последние годы Скрепецкий находился за границей, еще несколько дней назад он был в Берлине.
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