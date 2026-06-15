Убитым в Польше россиянином оказался художник Семен Скрепецкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий.
- Его настоящее имя Роберт Кузовков.
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает издание Podlaski.info.
"Среди бела дня на автостоянке был застрелен 44-летний гражданин России. Убит Семен Скрепецкий - российский художник", - говорится в сообщении.
По данным издания, убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги на территории одного из крупных жилых комплексов.
"Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на оперативную реанимацию, предпринятую медицинскими службами, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последние годы Скрепецкий находился за границей, еще несколько дней назад он был в Берлине.