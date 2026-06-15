Краткий пересказ от РИА ИИ Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий.

Его настоящее имя Роберт Кузовков.

ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает издание Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщает издание Podlaski.info

Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России

"Среди бела дня на автостоянке был застрелен 44-летний гражданин России. Убит Семен Скрепецкий - российский художник", - говорится в сообщении.

По данным издания, убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги на территории одного из крупных жилых комплексов.

"Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на оперативную реанимацию, предпринятую медицинскими службами, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось", - говорится в сообщении.