Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше во время уличной стрельбы погиб гражданин России.

Ведется облава на стрелявшего, его пока не удалось задержать.

ВАРШАВА, 15 июня - РИА Новости. Гражданин России погиб во время уличной стрельбы в Польше, сообщил РИА Новости представитель Люблинского воеводства.

Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что на одной из улиц Белой Подляски на востоке Польши был смертельно ранен прохожий.

"По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется облава на стрелявшего, которого пока не удалось задержать.