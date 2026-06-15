Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше во время уличной стрельбы погиб гражданин России.
- Ведется облава на стрелявшего, его пока не удалось задержать.
ВАРШАВА, 15 июня - РИА Новости. Гражданин России погиб во время уличной стрельбы в Польше, сообщил РИА Новости представитель Люблинского воеводства.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что на одной из улиц Белой Подляски на востоке Польши был смертельно ранен прохожий.
"По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ведется облава на стрелявшего, которого пока не удалось задержать.
Представитель полиции отметил, что пока не может предоставить информацию о причинах стрельбы.
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