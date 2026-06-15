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Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше - РИА Новости, 15.06.2026
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17:23 15.06.2026
Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

Полиция Польши: гражданин России погиб во время стрельбы в Белой Подляске

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Польше
Сотрудники полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше во время уличной стрельбы погиб гражданин России.
  • Ведется облава на стрелявшего, его пока не удалось задержать.
ВАРШАВА, 15 июня - РИА Новости. Гражданин России погиб во время уличной стрельбы в Польше, сообщил РИА Новости представитель Люблинского воеводства.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что на одной из улиц Белой Подляски на востоке Польши был смертельно ранен прохожий.
"По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ведется облава на стрелявшего, которого пока не удалось задержать.
Представитель полиции отметил, что пока не может предоставить информацию о причинах стрельбы.
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