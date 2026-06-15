Юрист рассказал, можно ли менять личную подпись

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрист Виталий Сбитнев рассказал, что законодательных требований по порядку смены подписи нет.

Человек может использовать подпись, которая отличается от содержащейся в паспорте.

При заключении сделок лучше ставить подпись как в паспорте, чтобы у третьих лиц не возникло сомнения, что именно подписант выразил свою волю на вступление в правоотношения.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Человек может использовать подпись, которая отличается от содержащейся в паспорте, законодательных требований по порядку смены подписи нет, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

"Законодательных требований по порядку смены подписи нет. Человек может расписываться подписью, которая не является точной копией его подписи в паспорте", - рассказал агентству Сбитнев.

При этом в ряде организаций - например, в банках - могут попросить расписаться так, как в паспорте, чтобы не возникало сомнения в том, кто произвел подпись.