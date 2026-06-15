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Пентагон запросил средства на спутники для отслеживания самолетов и судов - РИА Новости, 15.06.2026
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05:36 15.06.2026 (обновлено: 06:36 15.06.2026)
Пентагон запросил средства на спутники для отслеживания самолетов и судов

Пентагон потратит 1,06 миллиарда долларов на орбитальную систему слежения

© REUTERS / Nathan HowardПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Космические силы США запросили 1,06 миллиарда долларов на развитие орбитальной системы отслеживания целей на земле, воде и в воздухе на 2027 финансовый год.
  • Финансирование разделено на две программы: 253,4 миллиона долларов пойдут на создание радарной системы нового поколения для обнаружения наземных и морских целей, а 803 миллиона долларов — на создание системы обнаружения воздушных угроз, включая дроны и самолеты.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Космические силы США запросили 1,06 миллиарда долларов на развитие орбитальной системы отслеживания целей на земле, воде и в воздухе, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.
Финансирование запрошено на 2027 финансовый год и разделено на две программы. Средства в размере 253,4 миллиона долларов будут направлены на создание радарной системы нового поколения для обнаружения наземных и морских целей в любое время суток и при любой погоде.
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Оставшиеся 803 миллиона долларов переведут со счета программы ПРО "Золотой купол" для создания системы обнаружения воздушных угроз, включая дроны и самолеты, по всему миру.
Большая часть этой суммы - 663 миллиона долларов - пойдет на расширение высокочастотных радарных систем, а остальные 140 миллионов направят на альтернативные низкочастотные технологии.
РИА Новости сообщало в начале июня, что Космические силы США запросили около 5 миллиардов долларов на спутниковую сеть слежения за гиперзвуковыми ракетами в рамках программы "Золотой купол".
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