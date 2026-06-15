Пентагон запросил средства на спутники для отслеживания самолетов и судов

Краткий пересказ от РИА ИИ Космические силы США запросили 1,06 миллиарда долларов на развитие орбитальной системы отслеживания целей на земле, воде и в воздухе на 2027 финансовый год.

Финансирование разделено на две программы: 253,4 миллиона долларов пойдут на создание радарной системы нового поколения для обнаружения наземных и морских целей, а 803 миллиона долларов — на создание системы обнаружения воздушных угроз, включая дроны и самолеты.

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Космические силы США запросили 1,06 миллиарда долларов на развитие орбитальной системы отслеживания целей на земле, воде и в воздухе, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.

Финансирование запрошено на 2027 финансовый год и разделено на две программы. Средства в размере 253,4 миллиона долларов будут направлены на создание радарной системы нового поколения для обнаружения наземных и морских целей в любое время суток и при любой погоде.

Оставшиеся 803 миллиона долларов переведут со счета программы ПРО "Золотой купол" для создания системы обнаружения воздушных угроз, включая дроны и самолеты, по всему миру.

Большая часть этой суммы - 663 миллиона долларов - пойдет на расширение высокочастотных радарных систем, а остальные 140 миллионов направят на альтернативные низкочастотные технологии.