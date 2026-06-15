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Патрушев рассказал о работе в секретном конструкторском бюро - РИА Новости, 15.06.2026
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17:33 15.06.2026
Патрушев рассказал о работе в секретном конструкторском бюро

Патрушев после учебы в институте работал на ГРУ в секретном конструкторском бюро

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев окончил Ленинградский кораблестроительный институт и после учебы работал в особом конструкторском бюро, выполняя заказы для ВМФ в интересах ГРУ.
  • Патрушев считает, что советская школа подготовки инженерных кадров и образование в целом опережали весь мир.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, что, окончив Ленинградский кораблестроительный институт ("Корабелка"), работал в особом конструкторском бюро при этом вузе, где выполнялись заказы для ВМФ в интересах Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР.
"Я благодарен судьбе за то, что привела меня в знаменитую "Корабелку" — Ленинградский кораблестроительный институт", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, качество обучения в "Корабелке" было на высоте.
"И когда я публично говорю о том, что советская школа подготовки инженерных кадров и образование в целом опережали весь мир, то это, поверьте, не для красного словца, это личный опыт. Полученные знания позволили мне после обучения прийти в особое конструкторское бюро при "Корабелке", где мы выполняли заказы в интересах ГРУ для ВМФ", - добавил Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
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