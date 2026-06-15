Патрушев рассказал о работе в секретном конструкторском бюро

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал, что, окончив Ленинградский кораблестроительный институт ("Корабелка"), работал в особом конструкторском бюро при этом вузе, где выполнялись заказы для ВМФ в интересах Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР.

"И когда я публично говорю о том, что советская школа подготовки инженерных кадров и образование в целом опережали весь мир, то это, поверьте, не для красного словца, это личный опыт. Полученные знания позволили мне после обучения прийти в особое конструкторское бюро при "Корабелке", где мы выполняли заказы в интересах ГРУ для ВМФ", - добавил Патрушев.