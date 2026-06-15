Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что неонацистские банды, спонсируемые Лондоном и Брюсселем, держат население Украины в страхе и полностью контролируют Владимира Зеленского.
- Он подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации ведет борьбу за будущее украинского населения, которое, по его словам, поставлено на грань выживания.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Неонацистские банды, спонсируемые Лондоном и Брюсселем, держат население Украины в страхе и полностью контролируют Владимира Зеленского, страна наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию. Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Оно поставлено буквально на грань выживания. Страна наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь", - сказал он.
По его данным, население Украины сократилось с 52 до 22 миллионов человек.