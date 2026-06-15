МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Неонацистские банды, спонсируемые Лондоном и Брюсселем, держат население Украины в страхе и полностью контролируют Владимира Зеленского, страна наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Оно поставлено буквально на грань выживания. Страна наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь", - сказал он.