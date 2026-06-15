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Спонсируемые Лондоном неонацисты контролируют Зеленского, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2026
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17:10 15.06.2026
Спонсируемые Лондоном неонацисты контролируют Зеленского, заявил Патрушев

Патрушев: неонацисты, спонсируемые Брюсселем, держат население Украины в страхе

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что неонацистские банды, спонсируемые Лондоном и Брюсселем, держат население Украины в страхе и полностью контролируют Владимира Зеленского.
  • Он подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации ведет борьбу за будущее украинского населения, которое, по его словам, поставлено на грань выживания.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Неонацистские банды, спонсируемые Лондоном и Брюсселем, держат население Украины в страхе и полностью контролируют Владимира Зеленского, страна наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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"Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию. Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Большинство украинцев не хотят воевать и не считают Россию противником, но права голоса у них нет, отметил он. Россия в ходе спецоперации ведет, в том числе, борьбу за будущее украинского населения, подчеркнул Патрушев.
"Оно поставлено буквально на грань выживания. Страна наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь", - сказал он.
По его данным, население Украины сократилось с 52 до 22 миллионов человек.
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