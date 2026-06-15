Дела в Европе идут по катастрофическому сценарию, заявил Патрушев

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает, что либо в Европе найдутся политики, мыслящие прагматично, либо она придет к катастрофе, отметив, что пока события развиваются по второму сценарию.