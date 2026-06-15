Дела в Европе идут по катастрофическому сценарию, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев считает, что либо в Европе найдутся политики, мыслящие прагматично, либо она придет к катастрофе.
- Он отметил, что пока события развиваются по второму сценарию, имея в виду угрозы Литвы в адрес Калининградской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает, что либо в Европе найдутся политики, мыслящие прагматично, либо она придет к катастрофе, отметив, что пока события развиваются по второму сценарию.
Он пояснил свой прогноз.
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"Может быть, я скажу несколько грубо, но когда я наблюдаю за тем, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление", - добавил Патрушев и отметил, что имеет в виду угрозы Литвы в адрес Калининградской области.
Президент России Владимир Путин, комментируя слова литовского главы МИД, заявил, что у РФ есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград заявлением "на грани безумия".