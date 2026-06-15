СМИ раскрыли, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива

"Операция (по разминированию - ред.) с традиционными минными тральщиками и современными подводными дронами может продлиться от 40 до 50 дней, прежде чем многие страховые, судоходные и нефтяные компании наберутся достаточно уверенности, чтобы пройти через (пролив - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, неизвестно, сколько мин заложено в Ормузском проливе, однако для компаний достаточно и вероятности того, что они могут там быть. По словам источников, морским и страховым фирмам нужны гарантии, поскольку один супертанкер с грузом стоит около 300 миллионов долларов.