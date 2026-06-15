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СМИ раскрыли, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива - РИА Новости, 15.06.2026
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18:09 15.06.2026
СМИ раскрыли, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива

Reuters: разминирование Ормуза после сделки США и ИРИ может занять 40-50 дней

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разминирование Ормузского пролива после подписания меморандума между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней.
  • Иран обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и планирует брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Разминирование Ормузского пролива после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на оценку пяти западных источников в сфере обеспечения морской безопасности.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет вслед за подписанием сделки с Ираном в пятницу, уточнив, что это будет сделано для разминирования. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран в соответствии с меморандумом обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и планирует брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов.
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"Операция (по разминированию - ред.) с традиционными минными тральщиками и современными подводными дронами может продлиться от 40 до 50 дней, прежде чем многие страховые, судоходные и нефтяные компании наберутся достаточно уверенности, чтобы пройти через (пролив - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.
Как отмечает агентство, неизвестно, сколько мин заложено в Ормузском проливе, однако для компаний достаточно и вероятности того, что они могут там быть. По словам источников, морским и страховым фирмам нужны гарантии, поскольку один супертанкер с грузом стоит около 300 миллионов долларов.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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