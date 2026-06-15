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В Орле из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали почти сто квартир и 40 машин - РИА Новости, 15.06.2026
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12:59 15.06.2026
В Орле из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали почти сто квартир и 40 машин

Почти 100 квартир и 40 машин повреждены в Орле после атаки БПЛА на жилой дом

© Фото : Губернатор Клычков/MAXПоследствия удара украинского БПЛА в жилой дом в Орле
Последствия удара украинского БПЛА в жилой дом в Орле - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Губернатор Клычков/MAX
Последствия удара украинского БПЛА в жилой дом в Орле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА по жилому дому в Орле повреждено почти 100 квартир и 40 автомобилей.
  • Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до девяти.
ТУЛА, 15 июн – РИА Новости. Почти 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения в результате воскресной атаки БПЛА по жилому дому в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
В воскресенье губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек, еще восемь пострадали, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей пострадавших квартир разместили в гостиницах. Позже глава региона заявил, что число пострадавших граждан увеличилось до девяти.
"Само содержание этого беспилотника, шарики, повлекло разрушение. У нас почти 100 квартир пострадало, 40 машин пострадало. Работы идут дальше по обследованию. Это говорит о том, что враг выбрал для себя четкую цель по нанесению ударов по гражданским объектам", - сказал губернатор в ходе оперативного совещания регионального правительства.
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