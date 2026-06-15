В Орле из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали почти сто квартир и 40 машин

"Само содержание этого беспилотника, шарики, повлекло разрушение. У нас почти 100 квартир пострадало, 40 машин пострадало. Работы идут дальше по обследованию. Это говорит о том, что враг выбрал для себя четкую цель по нанесению ударов по гражданским объектам", - сказал губернатор в ходе оперативного совещания регионального правительства.