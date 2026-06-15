Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером Венгрии нелепым

БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан назвал смешным и нелепым решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами, фактически направленное лично против него, напомнив, что решение о том, кто будет управлять страной, принимает народ.