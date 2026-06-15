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Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером Венгрии нелепым - РИА Новости, 15.06.2026
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21:14 15.06.2026
Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером Венгрии нелепым

Орбан назвал запрет ему снова становиться премьером Венгрии смешным и нелепым

© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿Виктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Венгрии принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьер-министра.
  • Поправка закрывает для Виктора Орбана возможность возвращения на пост премьер-министра.
  • Он назвал решение парламента смешным и нелепым, подчеркнув, что решение о том, кто будет управлять страной, принимает народ.
БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан назвал смешным и нелепым решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами, фактически направленное лично против него, напомнив, что решение о том, кто будет управлять страной, принимает народ.
Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера. Поправка имеет обратную силу, поэтому закрывает для Орбана возможность возвращения на этот пост.
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"Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди. Если мы хотим, чтобы люди не выбирали того или иного кандидата, есть только один способ этого добиться: нужно убедить людей не выбирать его. И, кстати, на последних выборах им (ныне правящей партии "Тиса" - ред.) это успешно удалось", - сказал Орбан в интервью порталу Index.
Отвечая на вопрос, считает ли он решение ошибочным, Орбан заявил, что, "когда правительство выставляет себя в смешном свете, это всегда ошибка".
Депутаты правящей в Венгрии партии "Тиса" сразу после утверждения нового парламента подали в парламент проект поправок в конституцию, ограничивающих срок нахождения на посту премьер-министра восемью годами, что должно распространяться на всех, кто занимал этот пост с 1990 года. В венгерском политическом дискурсе проект получил название Lex Orban, "закон имени Орбана", потому что он единственный попадает под эти критерии.
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