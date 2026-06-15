Генконсул в Марселе: запреты сделали русскую культуру экзотикой во Франции

Лазурный берег практически лишился массового потока российских туристов, а россияне, проживающие на юге Франции, все чаще сталкиваются с проблемами при взаимодействии с банками, арендодателями и госучреждениями. Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский в интервью шеф-корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой рассказал о том, как французская сторона отреагировала на просьбу по защите российских загранучреждений, что изменилось в отношении французов к РФ и почему интерес к России никуда не исчез.

– Юг Франции всегда был привлекательным направлением для российских туристов. С началом летнего сезона хотелось бы спросить о том, как изменилась туристическая активность россиян за последние годы?

– Изменения очень заметны, до пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии Лазурного берега. После 2022 года произошло резкое падение турпотока, что, конечно, обусловлено и общей политической ситуацией, визовыми ограничениями, санкциями против российских банков, высокими ценами на авиабилеты, ограничениями для россиян при покупках люксовых товаров и так далее. На данный момент констатируем, что массовый поток российских туристов практически исчез.

– Сильно ли отразилось на потоке российских туристов на Лазурный берег отсутствие прямого авиасообщения между странами? Ощутимы ли последствия этой ситуации для местной экономики и бизнеса?

– Времена, когда были прямые рейсы из России в Ниццу и Марсель, длившиеся чуть более трех часов, теперь кажутся чем-то фантастическим. На сегодняшний день, чтобы добраться, допустим, из Москвы на юг Франции, потребуется совершить как минимум два длительных дорогостоящих перелета. Дорога только в одну сторону занимает более полусуток. Эти факторы существенно снижают привлекательность данного направления для проведения отпуска.

Отсутствие наших туристов, конечно ударило по экономике южных регионов Франции, но не катастрофически. Ниша, которую составляла доля россиян в области турбизнеса, была достаточно быстро восполнена за счет туристов из других европейских стран. Но, к слову сказать, многие отельеры, владельцы ресторанов и брендовых магазинов с долей грусти вспоминают щедрых российских туристов и надеются на их возвращение.

– С какими проблемами россияне, проживающие на юге Франции, обращаются в генконсульство чаще всего?

– Сложно выделить самые острые проблемы, c которыми сталкиваются наши соотечественники. Во Франции всегда фиксировались сложности во взаимодействии с государственными и банковскими учреждениями на всех уровнях. Иногда доходит до абсурдности. когда усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе "место рождения" указана Россия.

– Насколько сложно россиянам сегодня открывать во Франции банковские счета, арендовать жилье, продлевать документы?

– В каждом отдельном случае это лотерея – каждый банк и даже каждый филиал банка работает по своим "неписанным" правилам. Отказать могут на любом этапе взаимодействия. Инструментов для защиты прав не предусмотрено.

Что касается вопросов аренды – фиксируем нежелание многих французов сдавать в аренду недвижимость гражданам России. Речь идет как об изначальных отказах заключать договоры аренды, а также о неожиданных и неоправданных повышениях стоимости арендной платы за уже арендованное жилье.

По имеющейся информации, процесс подачи документов на получение или продление вида на жительство во Франции проходит в штатном режиме. Однако имеют место длительные задержки выдачи готовых документов, что тоже создает определенные сложности.

– Отмечаете ли вы рост случаев давления или дискриминации в отношении российских граждан? Обращаются ли в генконсульство россияне с жалобами на дискриминацию в школах, университетах, на работе?

– В генконсульство регулярно поступают подобные обращения. Мы внимательно относимся к таким сигналам и берем, со своей стороны, ситуацию на контроль. Однако отмечаем, что при обращении граждан по таким вопросам в местные правоохранительные органы, французская сторона бездействует.

– Суд во Франции в апреле решил отсрочить выселение представителей Русской православной культовой ассоциации (ACOR) из церкви святых Николая и Александры в Ницце, владельцем которой является Россия. Как в генконсульстве оценивают это решение? Какие есть опасения, связанные с этим решением?

– Вопросом подтверждения права собственности России на церковь Святых Николая и Александры, русского кладбища Кокад и на три земельных участка возле Свято-Николаевского собора в Ницце напрямую занимается посольство России в Париже, тем не менее мы также держим ситуацию на контроле. После нескольких положительных решений суда в пользу российской стороны, в том числе признания апелляционным судом города Экс-ан-Прованс права собственности России на упомянутые объекты, мы были разочарованы решением суда города Ницца приостановить разбирательство по вопросу о выселении ассоциации ACOR из церкви Святых Николая и Александры. На фоне халатного отношения к российской собственности и антироссийского курса руководства ACOR серьезные опасения вызывает сохранность российского имущества.

– Насколько в целом сегодня защищена российская госсобственность на территории Франции? Были ли новые попытки ее конфискации?

– На фоне регулярных попыток французских властей пересмотреть действующие договоры и их условия по дипломатической линии ведется системная работа по защите объектов государственной собственности и недопущению пересмотра достигнутых договоренностей.

– В феврале 2025 года украинские активисты совершили нападение на генконсульство РФ в Марселе. Приняла ли Франция после этого инцидента меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и дипломатов? Как вы оцениваете действующие меры?

– Французские власти не только не осудили и не предприняли каких-либо мер по защите российских дипломатов и загранучреждений, но фактически оправдали обвиняемых в нападении на генконсульство. Французский суд квалифицировал действия террористов как мелкое хулиганство. После первого заседания суда сложилось впечатление, что судьи были настроены скорее наградить нападавших, чем в чем-либо обвинить. Как и в случае с дискриминаций российских граждан и нарушением их прав французы предпочитают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего, что требует принятия срочных мер, не происходит.

– Сохраняется ли в настоящее время риск нападений или провокаций в отношении российского генконсульства в Марселе? Поступают ли угрозы со стороны украинских активистов?

– Риск нападения на наше консульство по-прежнему сохраняется. Особенно после исключения российского генерального консульства из списка объектов для патрулирования, осуществляемого военными из иностранного легиона. Провокации происходят регулярно. К поступающим по электронной и обычной почте угрозам тоже выработался определенный иммунитет. Все происходящее тщательно отслеживается и фиксируется по линии наших служб.

– Изменилось ли отношение простых французов к России в связи с антироссийской риторикой Парижа и в целом Брюсселя?

– По нашим ощущениям отношение простых французов с 2022 года в корне поменялось. На первых порах мы получали звонки и письма от местных граждан с обвинениями во всем, что происходит в рамках российско-украинского конфликта и проведения российскими властями специальной военной операции. Однако со временем антироссийская риторика со стороны французских граждан практически прекратилась. Все чаще мы слышим слова поддержки и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских вооруженных сил.

– Сохраняется ли интерес французов к России, русскому языку и русской культуре? Фиксируется ли генконсульством спрос на визы в РФ?

– Интерес к России всегда был на высоком уровне. Сейчас же, на фоне повсеместных запретов в Европе всего русского, русский язык и русская культура стали для французов экзотикой, по которой все очень соскучились. В связи с введением электронных виз, которые можно оформить онлайн без обращения в консульские учреждения, нам сложно судить о количестве французских граждан, направляющихся в Россию. Однако наш визовой отдел работает в штатном режиме, в том числе по регулярной обработке досье для получения так называемых "идеологических" виз для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

– Что сегодня, на ваш взгляд, объединяет Россию и Францию, несмотря на сложную ситуацию в политических отношениях между странами?

– Несмотря на регулярные попытки со стороны западных стран пересмотреть историю, вековые традиции дружбы народов России и Франции продолжают служить прочной основой для взаимопонимания и культурного диалога.

– Какой главный миф о России вам чаще всего приходилось слышать за время работы во Франции?