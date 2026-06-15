Предприниматели Омска смогут принять участие в конкурсе стартапов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске стартовал прием заявок на участие в конкурсе для предпринимателей «Бизнес баттл».
- Омская область стала пятым регионом, где проводится этот проект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса.
- Победитель конкурса получит 1 миллион рублей на развитие своего дела.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе для предпринимателей "Бизнес баттл" стартовал в Омске, сообщает пресс-служба ВТБ.
Омская область стала пятым регионом проведения проекта, направленного на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных предпринимательских инициатив и развитие деловой среды регионов.
В рамках конкурса участники пройдут несколько этапов отбора и под руководством наставников научатся анализу рынка, разработке маркетинговых стратегий, подготовке бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты представят идеи жюри и поборются за призы — образовательные программы и другие награды. Победитель получит 1 миллион рублей на развитие своего дела. Принять участие могут предприниматели старше 18 лет, которые запускают или развивают собственный бизнес на территории региона.
"Экономический рост регионов во многом зависит от людей, которые готовы не ждать идеальных условий, а создавать новые продукты, услуги и рабочие места уже сегодня. Предприниматели берут на себя риски, инвестируют собственные ресурсы и формируют новые точки роста экономики. Задача таких проектов, как “Бизнес баттл”, — помочь им пройти этот путь эффективнее: научиться выстраивать бизнес-процессы, оценивать риски и масштабировать проекты", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что ценность конкурса заключается в наставничестве: участники работают с опытными предпринимателями, перенимают практический опыт, который невозможно получить из учебников или теории. В кредитной организации рассматривают поддержку предпринимательства как долгосрочную инвестицию в развитие регионов, их деловой среды и конкурентоспособности.
"Для нас важно создавать условия, при которых предприниматели могут не только запускать новые проекты, но и получать инструменты для их дальнейшего масштабирования. Уверен, что участие в “Бизнес баттле” поможет омским предпринимателям получить новые знания, найти партнеров и вывести свои проекты на качественно новый уровень", — прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко, его слова приводит пресс-служба правительства региона.