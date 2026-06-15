Предприниматели Омска смогут принять участие в конкурсе стартапов

В рамках конкурса участники пройдут несколько этапов отбора и под руководством наставников научатся анализу рынка, разработке маркетинговых стратегий, подготовке бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты представят идеи жюри и поборются за призы — образовательные программы и другие награды. Победитель получит 1 миллион рублей на развитие своего дела. Принять участие могут предприниматели старше 18 лет, которые запускают или развивают собственный бизнес на территории региона.