ВСУ 52 раза атаковали Белгородскую область за сутки

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"В Белгородском округе… произведены удары 35 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен. Также над округом системой ПВО сбиты два авиационных боеприпаса… В Грайворонском округе… выпущено три авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела, два раза сброшены два взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 17 беспилотников, 13 из которых сбиты. В хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом ранена женщина", - говорится в сообщении.