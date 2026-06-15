ВСУ 52 раза атаковали Белгородскую область за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области, используя около 150 БПЛА, два мирных жителя ранены.
- В ходе атак повреждены многоквартирные и частные дома, социальный и коммерческие объекты, инфраструктурный объект, предприятия и транспортные средства.
- В различных округах Белгородской области сбиты и подавлены десятки беспилотников, а также авиационные боеприпасы.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области около 150 БПЛА, два мирных жителя ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 50 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено семь снарядов в ходе четырех обстрелов и зафиксированы 148 атак БПЛА, из них 96 были сбиты и подавлены. Кроме того, два взрывных устройства были сброшены с двух БПЛА. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 30 частных домовладениях, одном социальном и четырех коммерческих объектах, инфраструктурном объекте, трех предприятиях и 32 транспортных средствах.
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"В Белгородском округе… произведены удары 35 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен. Также над округом системой ПВО сбиты два авиационных боеприпаса… В Грайворонском округе… выпущено три авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела, два раза сброшены два взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 17 беспилотников, 13 из которых сбиты. В хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом ранена женщина", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, над Алексеевским, Ивнянским, Корочанским и Прохоровским округами сбиты восемь беспилотников, по Борисовскому округу совершены атаки пяти БПЛА, один из которых сбит, ранен мужчина. Уточняется, что Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа атакованы 83 БПЛА, 53 из которых подавлены и сбиты, кроме того, по Шебекинскому округу выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области, противник четыре раза использовал артиллерию и авиацию.
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22 июня 2022, 17:18