В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала мирная жительница

БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения после сброса взрывного устройства с вражеского беспилотника на частный дом в хуторе Масычево Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что от детонации огнем уничтожены дом и две надворные постройки. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.