В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На хуторе Масычево Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница — она получила осколочные ранения ног.
- В результате сброса взрывного устройства уничтожены дом и две надворные постройки, повреждены линии газо- и электроснабжения.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения после сброса взрывного устройства с вражеского беспилотника на частный дом в хуторе Масычево Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В Грайворонском округе при атаке ВСУ пострадала мирная жительница. Сегодня ночью в хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что от детонации огнем уничтожены дом и две надворные постройки. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18