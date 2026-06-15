НТК перевезла 1,5 млн тонн грузов для металлургии, химии и строительства

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В мае текущего года Национальная транспортная компания перевезла более 1,5 миллиона тонн прочих грузов — руд, металлопродукции, кокса, строительных материалов и химического сырья, сообщает пресс-служба компании.
Наиболее выраженной тенденцией месяца стал двукратный рост перевозок минерально-строительных грузов.
В мае 2026 года НТК перевезла 54 тысячи тонн кокса для металлургии, рост на 14,2% к маю 2025 года. Впервые за несколько месяцев динамика стала положительной. В структуре поставок преобладает кокс доменный для производства чугуна.
Также компания перевезла 1,1 миллиона тонн сырья для производства минеральных удобрений — рост на 3,4%, традиционное сезонное увеличение отправок в мае.
Еще в мае было перевезено 1,06 миллиона тонн металлургического сырья для производства проката (железорудный концентрат, окатыши, глинозем и другие руды) — рост на 28,5% к маю 2025 года.
Кроме того, в прошлом месяце перевезли 113 тысяч тонн металлических изделий для строительства промышленных объектов (прокат, заготовки, трубы, рельсы, балки) — снижение на 10,4%.
Компания в мае перевезла 222 тысячи тонны инертных строительных материалов для инфраструктурных строек (щебень, известняк, железобетонные изделия, песок, цемент) — рост на 186,3% к маю 2025 года
За пять месяцев 2026 года НТК перевезла по всем группам грузов 56,3 миллиона тонн (+5,3% к январю–маю 2025 года) в рамках 778 487 вагоноотправок (+4,8%). Перевозки руды за пять месяцев выросли на 13,4% — до 4,3 миллиона тонн, минерально-строительных грузов — на 120,9%, до 701 тысячи тонн. Перевозки черных металлов снизились на 25,3%.