НТК перевезла 1,5 млн тонн грузов для металлургии, химии и строительства

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В мае текущего года Национальная транспортная компания перевезла более 1,5 миллиона тонн прочих грузов — руд, металлопродукции, кокса, строительных материалов и химического сырья, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее выраженной тенденцией месяца стал двукратный рост перевозок минерально-строительных грузов.

В мае 2026 года НТК перевезла 54 тысячи тонн кокса для металлургии, рост на 14,2% к маю 2025 года. Впервые за несколько месяцев динамика стала положительной. В структуре поставок преобладает кокс доменный для производства чугуна.

Также компания перевезла 1,1 миллиона тонн сырья для производства минеральных удобрений — рост на 3,4%, традиционное сезонное увеличение отправок в мае.

Еще в мае было перевезено 1,06 миллиона тонн металлургического сырья для производства проката (железорудный концентрат, окатыши, глинозем и другие руды) — рост на 28,5% к маю 2025 года.

Кроме того, в прошлом месяце перевезли 113 тысяч тонн металлических изделий для строительства промышленных объектов (прокат, заготовки, трубы, рельсы, балки) — снижение на 10,4%.

Компания в мае перевезла 222 тысячи тонны инертных строительных материалов для инфраструктурных строек (щебень, известняк, железобетонные изделия, песок, цемент) — рост на 186,3% к маю 2025 года