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Олег Николаев: Герои РФ, родившиеся в Чувашии, будут обеспечены жильем - РИА Новости, 15.06.2026
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21:27 15.06.2026
Олег Николаев: Герои РФ, родившиеся в Чувашии, будут обеспечены жильем

Олег Николаев: Героев России, родившихся в Чувашии, обеспечат своим жильем

© Фото : Правительство ЧувашииРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Правительство Чувашии
Российский военнослужащий
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В рамках новой меры социальной поддержки для Героев России – участников специальной военной операции, родившихся в Чувашии, проектом постановления планируется обеспечить каждого члена семьи Героя РФ 18 квадратными метрами жилья и дополнительными 15 квадратными метрами за звание, стоимость "квадрата" общей площади жилого помещения по Российской Федерации утверждается Минстроем России для республики, сообщил РИА Новости глава республики Олег Николаев.
Рыночная стоимость на второй квартал равна 103 142 рублям.
Проект постановления в настоящее время разработан и проходит процедуру принятия.
"Теперь Герои Российской Федерации, родившиеся в Чувашии, будут обеспечены жильем. Если Герой, к несчастью, погиб, право на выплату переходит его близким. Считаю такое решение справедливым: те, кто совершил подвиг во имя Родины, должны иметь надежный дом на малой родине", – написал ранее Николаев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что финансирование будет обеспечено за счет бюджета республики.
"Поручил кабинету министров оперативно утвердить порядок предоставления выплат, чтобы можно было реализовать это право без лишних проволочек", – отметил Николаев.
Как отметили в пресс-службе республиканского правительства, документ устанавливает право на получение единовременной денежной выплаты для Героев России, которые родились на территории Чувашской Республики и принимали или принимают участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также для членов их семей. В случае гибели или смерти Героя, не успевшего воспользоваться поддержкой, выплата предоставляется членам его семьи. В случае гибели или смерти Героя, не успевшего воспользоваться поддержкой, выплата предоставляется членам его семьи.
Полученные средства имеют целевое назначение. Их можно будет направить исключительно на приобретение или строительство жилого помещения на территории Чувашской Республики. Данная инициатива призвана создать достойные и комфортные условия для проживания Героев и их близких. Данная мера позволит создать достойные условия для проживания Героев и их семей, станет знаком глубокого уважения к их подвигу и проявлением заботы государства.
В пресс-службе напомнили, что Герои России из Чувашии могут получить бесплатный земельный участок или сертификат на 250 тысяч рублей. Кроме того, в республике действует широкая система поддержки всех участников СВО, включающая ежемесячные и единовременные выплаты (в том числе при ранении и инвалидности).
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ЖильеРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Донецкая Народная РеспубликаОлег Николаев (политик)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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