Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне растущего напряжения вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с "Хезболлах" в Ливане.
- По информации собеседника CNN, Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в следующие выходные, после того, как американский лидер вернется с саммита G7, или вскоре после них.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации собеседника CNN, Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в следующие выходные, после того, как американский лидер вернется с саммита G7, или вскоре после них.
В воскресенье министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что атаки не должно было произойти, и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти ранее заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пусковые установки Тегерана готовы.
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13 июня, 02:02