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Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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00:20 15.06.2026 (обновлено: 00:21 15.06.2026)
Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом, пишут СМИ

CNN: Нетаньяху хочет срочно встретиться с Трампом

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне растущего напряжения вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с "Хезболлах" в Ливане.
  • По информации собеседника CNN, Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в следующие выходные, после того, как американский лидер вернется с саммита G7, или вскоре после них.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее корреспондент Fox News после разговора с американским лидером заявил, что Трамп выругался в адрес Нетаньяху после израильских атак по Бейруту.
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"Израильский премьер Биньямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом... на фоне вероятного растущего напряжения вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на израильский источник.
По информации собеседника CNN, Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в следующие выходные, после того, как американский лидер вернется с саммита G7, или вскоре после них.
В воскресенье министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что атаки не должно было произойти, и призвал стороны отступить на фоне ожидания сделки США и Ирана.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти ранее заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пусковые установки Тегерана готовы.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли Акбар ВелаятиХезболлаG7Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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