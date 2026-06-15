Эксперт спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономист Игорь Юшков считает, что цены на нефть вряд ли опустятся до уровня января-февраля сразу после возможного открытия Ормузского пролива.
- По мнению Юшкова, цены на нефть, скорее всего, будут в диапазоне 70–80 долларов за баррель из-за повышенного спроса и необходимости восполнения стратегических резервов странами-импортерами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цены на нефть вряд ли опустятся до уровня января-февраля сразу после возможного открытия Ормузского пролива, скорее всего, цены будут в диапазоне 70-80 долларов за баррель, считает экономист Игорь Юшков.
В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне надеются на открытие Ормузского пролива для судоходства без взимания платы и на долгосрочной основе. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что пролив уже частично открыт, а полностью откроется в пятницу.
Экономист отметил, что страны-импортеры расходовали стратегические резервы, пока Ормузский пролив был закрыт, а теперь они будут восполнять запасы.
Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - важный торговый маршрут, в том числе для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.