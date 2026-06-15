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Эксперт спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива - РИА Новости, 15.06.2026
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21:12 15.06.2026 (обновлено: 21:13 15.06.2026)
Эксперт спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива

Юшков: цены на нефть не опустятся до уровня января-февраля после открытия Ормуза

© REUTERS / StringerСуда проходят через Ормузский пролив
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда проходят через Ормузский пролив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Игорь Юшков считает, что цены на нефть вряд ли опустятся до уровня января-февраля сразу после возможного открытия Ормузского пролива.
  • По мнению Юшкова, цены на нефть, скорее всего, будут в диапазоне 70–80 долларов за баррель из-за повышенного спроса и необходимости восполнения стратегических резервов странами-импортерами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цены на нефть вряд ли опустятся до уровня января-февраля сразу после возможного открытия Ормузского пролива, скорее всего, цены будут в диапазоне 70-80 долларов за баррель, считает экономист Игорь Юшков.
В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне надеются на открытие Ормузского пролива для судоходства без взимания платы и на долгосрочной основе. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что пролив уже частично открыт, а полностью откроется в пятницу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Трамп утверждает, что Ормузский пролив уже частично открыт
Вчера, 19:10
"Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным", - сказал Юшков деловой газете ВЗГЛЯД.
Экономист отметил, что страны-импортеры расходовали стратегические резервы, пока Ормузский пролив был закрыт, а теперь они будут восполнять запасы.
Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - важный торговый маршрут, в том числе для поставок нефти и газа из стран Персидского залива.
В ночь на 15 июня Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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Вчера, 19:10
 
ЭкономикаОрмузский проливИгорь ЮшковСШАИран
 
 
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