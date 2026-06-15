Эксперт спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цены на нефть вряд ли опустятся до уровня января-февраля сразу после возможного открытия Ормузского пролива, скорее всего, цены будут в диапазоне 70-80 долларов за баррель, считает экономист Игорь Юшков.