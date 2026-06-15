В Госдуме спрогнозировали снижение цен на нефть после открытия Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нефть к концу года подешевеет в полтора раза из-за разблокировки Ормузского пролива.
- По мнению Аксакова, снижение стоимости нефти будет постепенным и займет не один месяц, так как значительные запасы нефти уже "съедены", а добывающие и перерабатывающие мощности Ирана серьезно повреждены в ходе конфликта.
- Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нефть к концу года подешевеет в полтора раза из-за разблокировки Ормузского пролива, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как передавало иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума, открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания сделки.
"Если говорить о сухих цифрах, то, на мой взгляд, наиболее реалистичный вариант - удешевление в полтора раза к текущему курсу до конца этого года", - сказал Аксаков "Парламентской газете", комментируя влияние разблокировки Ормузского пролива на стоимость нефти.
Нефть Brent к вечеру понедельника торгуется чуть выше 83 долларов за баррель (-4,8%), причем днем в ходе торгов цена опускалась ниже этого уровня впервые с 10 марта.
Аксаков добавил, что снижение стоимости не будет резким, поскольку значительные запасы нефти, находившиеся в хранилищах разных стран, уже "съедены", а добывающие и перерабатывающие мощности самого Ирана серьезно повреждены в ходе конфликта.
Он отметил, что процесс будет постепенным и займет не один месяц.
Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - ключевой канал поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Вследствие этого цены на топливо выросли в большинстве стран мира.