В Госдуме спрогнозировали снижение цен на нефть после открытия Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нефть к концу года подешевеет в полтора раза из-за разблокировки Ормузского пролива.

По мнению Аксакова, снижение стоимости нефти будет постепенным и займет не один месяц, так как значительные запасы нефти уже "съедены", а добывающие и перерабатывающие мощности Ирана серьезно повреждены в ходе конфликта.

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нефть к концу года подешевеет в полтора раза из-за разблокировки Ормузского пролива, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если говорить о сухих цифрах, то, на мой взгляд, наиболее реалистичный вариант - удешевление в полтора раза к текущему курсу до конца этого года", - сказал Аксаков "Парламентской газете" , комментируя влияние разблокировки Ормузского пролива на стоимость нефти.

Нефть Brent к вечеру понедельника торгуется чуть выше 83 долларов за баррель (-4,8%), причем днем в ходе торгов цена опускалась ниже этого уровня впервые с 10 марта.

Аксаков добавил, что снижение стоимости не будет резким, поскольку значительные запасы нефти, находившиеся в хранилищах разных стран, уже "съедены", а добывающие и перерабатывающие мощности самого Ирана серьезно повреждены в ходе конфликта.

Он отметил, что процесс будет постепенным и займет не один месяц.