Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме спрогнозировали снижение цен на нефть после открытия Ормуза - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 15.06.2026
В Госдуме спрогнозировали снижение цен на нефть после открытия Ормуза

Депутат Аксаков: открытие Ормуза снизит цены на нефть в 1,5 раза к концу года

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нефть к концу года подешевеет в полтора раза из-за разблокировки Ормузского пролива.
  • По мнению Аксакова, снижение стоимости нефти будет постепенным и займет не один месяц, так как значительные запасы нефти уже "съедены", а добывающие и перерабатывающие мощности Ирана серьезно повреждены в ходе конфликта.
  • Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нефть к концу года подешевеет в полтора раза из-за разблокировки Ормузского пролива, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как передавало иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума, открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания сделки.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе
Вчера, 16:11
"Если говорить о сухих цифрах, то, на мой взгляд, наиболее реалистичный вариант - удешевление в полтора раза к текущему курсу до конца этого года", - сказал Аксаков "Парламентской газете", комментируя влияние разблокировки Ормузского пролива на стоимость нефти.
Нефть Brent к вечеру понедельника торгуется чуть выше 83 долларов за баррель (-4,8%), причем днем в ходе торгов цена опускалась ниже этого уровня впервые с 10 марта.
Аксаков добавил, что снижение стоимости не будет резким, поскольку значительные запасы нефти, находившиеся в хранилищах разных стран, уже "съедены", а добывающие и перерабатывающие мощности самого Ирана серьезно повреждены в ходе конфликта.
Он отметил, что процесс будет постепенным и займет не один месяц.
Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - ключевой канал поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Вследствие этого цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Вэнс анонсировал публикацию текста меморандума США и Ирана
Вчера, 16:02
 
Ормузский проливИранСШААнатолий АксаковBrentЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала