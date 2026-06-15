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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 80 долларов впервые с 17 апреля - РИА Новости, 15.06.2026
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11:20 15.06.2026
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 80 долларов впервые с 17 апреля

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые с 17 апреля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость барреля американской марки WTI впервые с 17 апреля опустилась ниже 80 долларов за баррель.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают в понедельник на 5-6%, а стоимость барреля американской марки WTI впервые с 17 апреля опустилась ниже 80 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.29 мск июльские фьючерсы на WTI дешевели на 5,87% относительно предыдущего закрытия - до 79,9 доллара за баррель.
Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent в то же время падала на 5,2% - до 82,79 доллара за баррель.
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