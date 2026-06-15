Цена нефти марки WTI опустилась ниже 80 долларов впервые с 17 апреля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость барреля американской марки WTI впервые с 17 апреля опустилась ниже 80 долларов за баррель.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают в понедельник на 5-6%, а стоимость барреля американской марки WTI впервые с 17 апреля опустилась ниже 80 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.29 мск июльские фьючерсы на WTI дешевели на 5,87% относительно предыдущего закрытия - до 79,9 доллара за баррель.
Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent в то же время падала на 5,2% - до 82,79 доллара за баррель.