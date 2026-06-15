Ливанский мыловар раскрыл секрет идеального мыла для здоровья кожи

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Главный секрет знаменитого ближневосточного оливкового мыла заключается не в сильном запахе, обильной пене или красивой упаковке, а в том, что жители Ливана и Сирии веками воспринимали его не просто как средство для мытья, а как часть культуры здоровья, красоты и гостеприимства, рассказал РИА Новости представитель семьи мыловаров Хан ас-Сабун Амир Бадр Хассун.

Еще один малоизвестный секрет, по утверждению Хассуна, - это выдержка. В регионе традиционно ценили мыло, которое созревало долго. Считалось, что время делает его более мягким, эффективным и приятным для кожи. Это знание передавалось не через рекламные формулы, а через опыт поколений.