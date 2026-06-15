В Москве за неделю может выпасть половина нормы осадков июня

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве всю неделю ожидается прохладная и дождливая погода.

За 6 суток в столице может выпасть до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги.

К выходным температура воздуха поднимется выше 20 градусов, а дожди прекратятся.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Всю неделю в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Практически всю неделю погода в Москве будет по-майски прохладная и довольно дождливая. Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона включительно до субботы", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов, в дневные часы всего от плюс 15 до плюс 20 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.

« "В целом, за 6 суток в столице ожидается до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги", - подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту.

« "В субботу "эхом" уходящего циклона еще кое-где отзовутся скоротечные дожди, а в воскресенье инициативу на синоптической карте перехватит погожий антициклон", - уточнил синоптик.