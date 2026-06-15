В Москве за неделю может выпасть половина нормы осадков июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве всю неделю ожидается прохладная и дождливая погода.
- За 6 суток в столице может выпасть до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги.
- К выходным температура воздуха поднимется выше 20 градусов, а дожди прекратятся.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Всю неделю в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик отметил, что по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов, в дневные часы всего от плюс 15 до плюс 20 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
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"В целом, за 6 суток в столице ожидается до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги", - подчеркнул Тишковец.
Он добавил, что с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту.
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"В субботу "эхом" уходящего циклона еще кое-где отзовутся скоротечные дожди, а в воскресенье инициативу на синоптической карте перехватит погожий антициклон", - уточнил синоптик.
По его словам, в последний день недели температурный фон вернется в комфортное климатическое русло лета: ночью ожидается от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем - плюс 20 - плюс 25.
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