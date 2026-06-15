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В Москве за неделю может выпасть половина нормы осадков июня - РИА Новости, 15.06.2026
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09:12 15.06.2026
В Москве за неделю может выпасть половина нормы осадков июня

Синоптик Тишковец: всю неделю ожидается прохладная и дождливая погода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве всю неделю ожидается прохладная и дождливая погода.
  • За 6 суток в столице может выпасть до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги.
  • К выходным температура воздуха поднимется выше 20 градусов, а дожди прекратятся.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Всю неделю в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Практически всю неделю погода в Москве будет по-майски прохладная и довольно дождливая. Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона включительно до субботы", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов, в дневные часы всего от плюс 15 до плюс 20 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
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"В целом, за 6 суток в столице ожидается до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги", - подчеркнул Тишковец.
Он добавил, что с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту.
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"В субботу "эхом" уходящего циклона еще кое-где отзовутся скоротечные дожди, а в воскресенье инициативу на синоптической карте перехватит погожий антициклон", - уточнил синоптик.
По его словам, в последний день недели температурный фон вернется в комфортное климатическое русло лета: ночью ожидается от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем - плюс 20 - плюс 25.
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